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«Неужели снова беременна?» В сети обсуждают неожиданную реакцию Ксении Собчак
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«Неужели снова беременна?» В сети обсуждают неожиданную реакцию Ксении Собчак 

Лиза 22 часа назад
Фото: Лиза
@xenia_sobchak«Неужели снова беременна?» В сети обсуждают неожиданную реакцию Ксении СобчакПредвыборная гонка дается Ксении Собчак (36) нелегко. Некоторое время назад Ксении даже пришлось охладить пыл оскорблявшего ее Владимира Жириновского водой — это произошло во время дебатов в прямом эфире. Коллега телеведущей Лера Кудрявцева тогда опубликовала гневный пост: Конечно, я слежу за выборами и конечно я слежу за @xenia_sobchak как за своей коллегой и я понимаю, что нужно иметь стальные яйца чтоб ввязываться в политику. Она ввязалась. Ребята, но это же за гранью добра и зла! К Собчак можно относиться по разному, но хамство на дебатах, дикие оскорбления в адрес женщины — это перебор!
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 28, 2018 в 6:19 PST  И вот новые дебаты, во время которых кандидат в президенты не сдержала эмоций. Во время перепалки с тем же Жириновским Собчак расплакалась и покинула студию со словами: «Эти люди постоянно перебивают только меня!». Тем временем подписчики выдвинули версию: уж не беременна ли Ксения Собчак? «Ксения никогда не позволяла себе слез! Может, она беременна? Тогда ей, конечно, нелегко все это дается!», «Кстати, на некоторых фото можно видеть животик под свободными платьями, так что все может быть! Почему бы и нет?». Читай также материал Ксения Собчак показала, как блондинкам носить вещи пастельных оттенков.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 26, 2018 в 3:36 PST
Лиза: последние новости
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