Губернатор обзванивает ярославцев, чтоб лично пригласить на выборы

Сегодня на телефоны яросдавцев стали поступать неожиданные звонки. После гудка женский голос объявляет, что с абонентом будет говорить губернатор Ярославской области . И не врёт. После короткого сигнала в трубке действительно слышится голос главы региона Дмитрия Миронова . Губернатор зовёт ярославцев на выборы:

— Здравствуйте, это Дмитрий Миронов. Извиняюсь, что не могу позвонить вам лично. Мой голос записан для этого звонка. Но то, что я хочу сказать вам, очень важно. 18 марта состоятся выборы президента России. От их итогов зависит судьба нашей страны. Возможно, кто-то считает, что его голос ничего не решает. Это не так. Важен голос каждого человека, если он считает себя ответственным гражданином. Конечно же, вы сами решите, за кого проголосовать. Но всем нам нужна сильная и свободная Россия . И она будет такой, если во главе будет президент, которого поддержали люди. Я прошу вас 18 марта на один час отложить домашние дела и прийти на избирательный участок. Приходите с семьёй, с друзьями. Мы все в ответе за нашу Россию!

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