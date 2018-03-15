Ещё
Губернатор обзванивает ярославцев, чтоб лично пригласить на выборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор обзванивает ярославцев, чтоб лично пригласить на выборы 

76.ru 22 часа назад
Фото: 76.ru
Сегодня на телефоны яросдавцев стали поступать неожиданные звонки. После гудка женский голос объявляет, что с абонентом будет говорить губернатор Ярославской области. И не врёт. После короткого сигнала в трубке действительно слышится голос главы региона Дмитрия Миронова. Губернатор зовёт ярославцев на выборы:
— Здравствуйте, это Дмитрий Миронов. Извиняюсь, что не могу позвонить вам лично. Мой голос записан для этого звонка. Но то, что я хочу сказать вам, очень важно. 18 марта состоятся выборы президента России. От их итогов зависит судьба нашей страны. Возможно, кто-то считает, что его голос ничего не решает. Это не так. Важен голос каждого человека, если он считает себя ответственным гражданином. Конечно же, вы сами решите, за кого проголосовать. Но всем нам нужна сильная и свободная Россия. И она будет такой, если во главе будет президент, которого поддержали люди. Я прошу вас 18 марта на один час отложить домашние дела и прийти на избирательный участок. Приходите с семьёй, с друзьями. Мы все в ответе за нашу Россию!
Выборы президента России состоятся в ближайшее воскресенье, 18 марта. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования. На пост главы государства сейчас претендуют восемь человек: Владимир Путин, Борис Титов, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин и Ксения Собчак.
Пройди тест: кто ты из кандидатов в президенты.
76.ru: последние новости
Президент или ремонт двора: как в Ярославле наращивают явку на выборы Привет, Египет! Россиянам открылись курорты Красного моря по турпутёвкам «Конец вселенной»: на 77 году жизни скончался английский физик Стивен Хокинг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму261
Группа «Пикник» разбилась в ДТП25
Умер Александр Павловский9
Мясорубка в Гудаури60
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина128
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение