Технологию QR-кода будут использовать на более двух тысячах УИК в Москве

Технология QR-кода будет использоваться более чем на 2 тысячах участковых избирательных комиссий (УИК) в Москве на выборах президента, такое решение было принято в ходе заседания Мосгоризбиркома в четверг. Как напомнил зампредседателя комиссии Юрий Ермолов, из 3,6 тысячи участков на 1,5 тысячи будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). «На остальных двух тысячах участках предлагается применять QR-коды», — сказал Ермолов. Предложение было поддержано единогласно. Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").. В Москве на избирательных участках будут дежурить медработники. Медработники будут дежурить на всех избирательных участках в Москве в день выборов президента, сообщил журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в четверг. «Мы рассчитываем, что на каждом участке будут медработники. Как правило, так и бывает», — сказал онВыборы президента РФ пройдут 18 марта. В Мосгоризбиркоме сообщили о полной готовности Москвы к выборам. Москва полностью готова к предстоящим выборам президента, сообщил РИА Новости члена Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в четверг. «Москва полностью готова к выборам», — сказал он. Свыше 200 избирательных участков в Москве приспособлены для инвалидов. Свыше 200 избирательных участков в Москве будут приспособлены для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья в день выборов президента, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в четверг. «Для инвалидов в Москве будут приспособлены более 200 избирательных участков», — сказал онВыборы президента РФ пройдут 18 марта. Сурайкин рассказал, какой должна быть минимальная зарплата. Кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин ("Коммунисты России") считает, что минимальная зарплата в России должна быть 70 тысяч рублей, а минимальная пенсия — 40 тысяч. Он также поделился своими планами по возрождению «союза советских социалистических республик на добровольной основе» и созданию после этого «Внешнеполитического военного блока», куда, по задумке Сурайкина, должны войти страны, находящиеся на «социалистических рельсах», чтобы помочь нашей стране «обеспечить безопасность на планете». Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.. Организация выборов в Москве станет примером для всех мегаполисов мира. Организация голосования на президентских выборах в Москве 18 марта станет примером не только для российских регионов, но и для всех мегаполисов мира, сообщил РИАМО в четверг председатель Мосгордумы, заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Алексей Шапошников. Он отметил, что в столице установлен стандарт проведения выборов: по традиции на избирательных участках будет вестись видеонаблюдение, впервые сформирован корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы, волонтеры которого выйдут на все избирательные участки в городе. «Уверен, что общественный штаб в очередной раз отработает на высоком уровне. Москва будет примером не только для российских регионов, но и для всех мегаполисов мира с точки зрения проведения, открытости и честности выборов», — заключил Шапошников. По его словам, Москва полностью готова к проведению выборов президента России 18 марта. «В ходе сегодняшнего круглого стола это еще раз подтвердили представители исполнительной власти, Московской городской избирательной комиссии, территориальных избирательных комиссий и руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами. Это была последняя крупная встреча перед днем голосования», — добавил Шапошников. Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Просто и понятно о выборах президента РФ>>

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