Ещё
Рябков назвал бесполезными новые ограничения США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рябков назвал бесполезными новые ограничения США против России 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон вводит все новые ограничения против РФ, но как ни стараются Соединенные Штаты, санкции не работают, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Возникает вопрос, почему Вашингтон, старающийся "наказать нас" за независимый курс на международной арене регулярно добавляет санкции? Просто потому что прежние меры давления не сработали — ни запреты на экономическое сотрудничество с нами, ни угрозы блокирования денежных переводов, ни бряцание оружия у наших границ, которое становится все громче, ни отказы в визах, ни какие другие потуги. Все это нельзя назвать иначе, чем гротеском", — сказал Рябков.
При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что нынешнее расширение американских санкций в отношении России стало уже 50-м с 2011 года, "когда США свернули объявленную ими же "перезагрузку" отношений с Россией".
США расширили санкции против России под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года — наличие подобного вмешательства Москва опровергает. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела.
По сообщению министерства финансов США, санкции введены против 19 частных лиц и пяти юридических лиц в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и исполнительным указом президента Барака Обамы от 2015 года о введении киберсанкций.
РИА Новости: последние новости
Посол России пообещал оказать "мощнейшее давление" на Лондон Путин рассказал, как должен увеличиваться доход врачей Постпред Британии в ОЗХО заподозрил Россию в применении химоружия
 Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму273
Группа «Пикник» разбилась в ДТП21
Мясорубка в Гудаури61
Умер Александр Павловский6
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина97
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение