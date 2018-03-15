Рябков назвал бесполезными новые ограничения США

Вашингтон вводит все новые ограничения против РФ, но как ни стараются Соединенные Штаты, санкции не работают, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Возникает вопрос, почему Вашингтон, старающийся "наказать нас" за независимый курс на международной арене регулярно добавляет санкции? Просто потому что прежние меры давления не сработали — ни запреты на экономическое сотрудничество с нами, ни угрозы блокирования денежных переводов, ни бряцание оружия у наших границ, которое становится все громче, ни отказы в визах, ни какие другие потуги. Все это нельзя назвать иначе, чем гротеском", — сказал Рябков.
При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что нынешнее расширение американских санкций в отношении России стало уже 50-м с 2011 года, "когда США свернули объявленную ими же "перезагрузку" отношений с Россией".
США расширили санкции против России под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года — наличие подобного вмешательства Москва опровергает. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела.
По сообщению министерства финансов США, санкции введены против 19 частных лиц и пяти юридических лиц в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и исполнительным указом президента Барака Обамы от 2015 года о введении киберсанкций.