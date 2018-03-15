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Слуцкий назвал шантажом требования Запада раскрыть программу «Новичок»
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Слуцкий назвал шантажом требования Запада раскрыть программу «Новичок» 

Парламентская газета 22 часа назад
Фото: Парламентская газета
Требования лидеров стран Запада к России раскрыть программу разработки вещества «Новичок» в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля является коллективным политическим шантажом, заявил ТАСС председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По словам парламентария, данное требование также можно рассматривать в качестве продолжения масштабной провокационной линии по очернению России.
Депутат напомнил, что в ходе заседания Совета безопасности ООН, посвящённого обсуждению ситуации с отравлением Скрипаля, Россия предложила заинтересованным сторонам провести цивилизованное расследование по стандартам Организации по запрещению химического оружия, однако эта инициатива была отвергнута «самым грубым образом»
Теперь, продолжил Слуцкий, «нам вновь выдвигают требования на основании того, что кому-то и что— то показалось, и которые иначе как политическим шантажом и продолжением агрессивной провокации по очернению России не назовешь».
Глава думского Комитета также отметил, что Запад априори действует исходя из «презумпции виновности» в отношении Москвы и не настроен воспринимать ни один аргумент.
Ранее 15 марта лидеры Великобритании, Франции, ФРГ и США потребовали от России раскрыть программу разработки вещества «Новичок», о применении которого в инциденте в Солсбери заявляла британская сторона.
В документе отмечается, что страны призывают Россию высказать позицию по всем вопросам, которые связаны с нападением в Солсбери и, среди прочего, предоставить странам информацию о газе «Новичок».
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