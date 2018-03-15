Слуцкий назвал шантажом требования Запада раскрыть программу «Новичок»

По словам парламентария, данное требование также можно рассматривать в качестве продолжения масштабной провокационной линии по очернению России.

Теперь, продолжил Слуцкий, «нам вновь выдвигают требования на основании того, что кому-то и что— то показалось, и которые иначе как политическим шантажом и продолжением агрессивной провокации по очернению России не назовешь».

Глава думского Комитета также отметил, что Запад априори действует исходя из «презумпции виновности» в отношении Москвы и не настроен воспринимать ни один аргумент.

Франции, ФРГ и Ранее 15 марта лидеры Великобритании США потребовали от России раскрыть программу разработки вещества «Новичок», о применении которого в инциденте в Солсбери заявляла британская сторона.

В документе отмечается, что страны призывают Россию высказать позицию по всем вопросам, которые связаны с нападением в Солсбери и, среди прочего, предоставить странам информацию о газе «Новичок».