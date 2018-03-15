В Госдуме прокомментировали новые антироссийские санкции США

"Это попытка обвинить, повесить ярлык и даже разбираться не будем: виновата Россия. И все это делается не просто так, а в канун, в первую очередь, выборов. Кто угодно придумывает что угодно, еще сейчас могут что-то придумать. (Санкции) они ни к чему не приводят, только к очередному информационному шуму", — сказал Чепа.

Он также подчеркнул, что «это абсурдная ситуация, которая ведет в тупик».

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России.