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Сурайкин напал на Шевченко
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Сурайкин напал на Шевченко во время дебатов 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из видео
Кандидат на пост президента России Максим Сурайкин едва не подрался с журналистом Максимом Шевченко, передает ТАСС. Инцидент произошел во время съемок дебатов на телеканале «Россия-1».
>> Грудинин покинул дебаты из-за бывшей сотрудницы
Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин привел в студию бывшую сотрудницу «Совхоза имени Ленина» Лидию Филькину, заявив, что она является его доверенным лицом.
Максим Шевченко представлял на дебатах Павла Грудинина, чьим доверенным лицом является журналист.
Филькина заявила, что Грудинин выселил ее из квартиры, затем ее речь прервал Шевченко, возразив, что ей нельзя предоставлять слово, пока в студии находится Сурайкин.
Ведущий дебатов Владимир Соловьев попросил Сурайкина покинуть студию, Шевченко и Сурайкин начали спорить, после чего Сурайкин попытался наброситься с кулаками на своего оппонента.
Ранее сообщалось, что Павел Грудинин, увидев Лидию Филькину, поспешил покинуть студию.
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