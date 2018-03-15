Сурайкин напал на Шевченко во время дебатов

Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин привел в студию бывшую сотрудницу «Совхоза имени Ленина» Лидию Филькину, заявив, что она является его доверенным лицом.

Максим Шевченко представлял на дебатах Павла Грудинина, чьим доверенным лицом является журналист.

Филькина заявила, что Грудинин выселил ее из квартиры, затем ее речь прервал Шевченко, возразив, что ей нельзя предоставлять слово, пока в студии находится Сурайкин.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев попросил Сурайкина покинуть студию, Шевченко и Сурайкин начали спорить, после чего Сурайкин попытался наброситься с кулаками на своего оппонента.

Ранее сообщалось, что Павел Грудинин, увидев Лидию Филькину, поспешил покинуть студию.