Скандал на дебатах. Экс-сотрудница довела Грудинина до бегства

Бывшая сотрудница довела Грудинина до бегства

Кандидат на пост президента России Павел Грудинин покинул предвыборные дебаты, когда увидел в студии бывшую сотрудницу «Совхоза имени Ленина».

Как передает ТАСС, инцидент произошел во время съемок дебатов на телеканале «Россия-1».

После того как Грудинин покинул студию, его место занял журналист Максим Шевченко — доверенное лицо Грудинина.

Бывшая сотрудница «Совхоза имени Ленина» Лидия Филькина появилась в студии вместе с другим кандидатом в президенты — Максимом Сурайкиным. Он представил ее своим доверенным лицом. Сурайкин и Филькина опоздали к началу съемок, заявив, что их не пропускала охрана.

Филькина заявила, что Грудинин выселил ее из квартиры, затем ее речь прервал Шевченко, возразив, что ей нельзя предоставлять слово, пока в студии находится Сурайкин.