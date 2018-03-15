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Скандал на дебатах. Экс-сотрудница довела Грудинина до бегства
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Бывшая сотрудница довела Грудинина до бегства 

Рамблер 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Кандидат на пост президента России Павел Грудинин покинул предвыборные дебаты, когда увидел в студии бывшую сотрудницу «Совхоза имени Ленина».
Как передает ТАСС, инцидент произошел во время съемок дебатов на телеканале «Россия-1».
После того как Грудинин покинул студию, его место занял журналист Максим Шевченко — доверенное лицо Грудинина.
Бывшая сотрудница «Совхоза имени Ленина» Лидия Филькина появилась в студии вместе с другим кандидатом в президенты — Максимом Сурайкиным. Он представил ее своим доверенным лицом. Сурайкин и Филькина опоздали к началу съемок, заявив, что их не пропускала охрана.
Филькина заявила, что Грудинин выселил ее из квартиры, затем ее речь прервал Шевченко, возразив, что ей нельзя предоставлять слово, пока в студии находится Сурайкин.
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