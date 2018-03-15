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Путин удивился словам нового замминистра энергетики
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Путин удивился словам нового замминистра энергетики о своем повышении 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин удивился словам нового замминистра энергетики Павла Сорокина, который сказал, что "чуть-чуть повысился", когда перешел на эту должность; Путин отметил его амбициозность.
К президенту на встрече с финалистами и победителями проектов форума "Россия — страна возможностей" обратился Сорокин, он напомнил, что месяц назад был у Путина как один из победителей "Лидеров России".
"Если честно не думал, что моя жизнь так изменится", — сказал Сорокин.
"И я сказал, что вас пора повышать, и вас повысили", — отреагировал Путин.
Сорокин прокомментировал: "чуть-чуть повысился, да".
"Как чуть-чуть? Ничего себе, замминистра стал, чуть-чуть. Ну, амбициозные ребята, это хорошо", — сказал в ответ Путин.
Сорокин пояснил, что имел в виду собственное повышение в весе и поблагодарил президента за доверие.
Сорокин стал одним из победителей конкурса молодых управленцев "Лидеры России". В понедельник пресс-служба правительства РФ сообщила, что премьер-министр страны Дмитрий Медведев назначил Сорокина замминистра энергетики. Таким образом, количество заместителей было увеличено с семи до восьми человек.
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