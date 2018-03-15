Путин удивился словам нового замминистра энергетики о своем повышении

Президент РФ Владимир Путин удивился словам нового замминистра энергетики Павла Сорокина , который сказал, что "чуть-чуть повысился", когда перешел на эту должность; Путин отметил его амбициозность.

К президенту на встрече с финалистами и победителями проектов форума " Россия — страна возможностей" обратился Сорокин, он напомнил, что месяц назад был у Путина как один из победителей "Лидеров России".

"Если честно не думал, что моя жизнь так изменится", — сказал Сорокин. "И я сказал, что вас пора повышать, и вас повысили", — отреагировал Путин.

"Как чуть-чуть? Ничего себе, замминистра стал, чуть-чуть. Ну, амбициозные ребята, это хорошо", — сказал в ответ Путин. Сорокин прокомментировал: "чуть-чуть повысился, да".

Сорокин пояснил, что имел в виду собственное повышение в весе и поблагодарил президента за доверие.