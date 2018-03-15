Минфин США назвал причину введения новых санкций против России

"Администрация противодействует и борется с враждебной кибердеятельностью России, включая их попытки вмешаться в американские выборы, деструктивные кибератаки и внедрения, направленные на критически важную инфраструктуру. Эти целенаправленные санкции являются частью более широких усилий ответа на происходящие гнусные атаки, исходящие из России", — сказал Мнучин.

Он также добавил, что ведомство собирается ввести дополнительные санкции в рамках CAATSA, «чтобы российские чиновники и олигархи ответили за их дестабилизирующие действия, перекрыв им доступ к финансовой системе США ».

Ранее сообщалось, что США расширили список санкций против России.