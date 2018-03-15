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Минфин США назвал причину введения новых санкций против России
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Минфин США назвал причину введения новых санкций против России 

Газета.Ru 23 часа назад
Глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что американские власти борются против «враждебной кибердеятельности России». Об этом сообщает РИА «Новости».
"Администрация противодействует и борется с враждебной кибердеятельностью России, включая их попытки вмешаться в американские выборы, деструктивные кибератаки и внедрения, направленные на критически важную инфраструктуру. Эти целенаправленные санкции являются частью более широких усилий ответа на происходящие гнусные атаки, исходящие из России", — сказал Мнучин.
Он также добавил, что ведомство собирается ввести дополнительные санкции в рамках CAATSA, «чтобы российские чиновники и олигархи ответили за их дестабилизирующие действия, перекрыв им доступ к финансовой системе США».
Ранее сообщалось, что США расширили список санкций против России.
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