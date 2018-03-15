Путин пошутил про польские яблоки 

"Яблоки откуда берешь? Польские покупаешь?", — поинтересовался в шутку президент.

"Пока что мы закупаем на оптовой базе, но будем использовать российские яблоки, потому что нам подходит именно этот сорт, который нужен", — рассказал ему автор проекта.

Один из начинающих предпринимателей рассказал Путину, что весьма успешно вместе с командой ведет бизнес по производству яблочных чипсов, которыми заинтересовались крупные торговые сети.