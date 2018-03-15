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Путин пошутил про польские яблоки
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Путин пошутил про польские яблоки 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в шутку поинтересовался, не закупает ли молодой предприниматель яблоки в Польше для своего бизнеса по производству яблочных чипсов.
Глава государства в рамках форума "Россия — страна возможностей" встретился с победителями и финалистами всероссийского конкурса "Лидеры России", а также конкурса "Мой первый бизнес", студенческой олимпиады "Я — профессионал", "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)".
Один из начинающих предпринимателей рассказал Путину, что весьма успешно вместе с командой ведет бизнес по производству яблочных чипсов, которыми заинтересовались крупные торговые сети.
"Яблоки откуда берешь? Польские покупаешь?", — поинтересовался в шутку президент.
"Пока что мы закупаем на оптовой базе, но будем использовать российские яблоки, потому что нам подходит именно этот сорт, который нужен", — рассказал ему автор проекта.
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