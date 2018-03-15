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Новые санкции связали с вирусом NotPetya
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Минфин США связал введение новых санкций с вирусом NotPetya 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Brendan Smialowski
Новые санкции в отношении юридических и физических лиц из Российской Федерации введены в ответ на кибератаки, в том числе на февральскую кибератаку с участием вируса NotPetya, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин.
"Сегодняшние действия направлены против непрекращающихся усилий России по дестабилизации, которые начались с вмешательства в американские выборы, продолжением которых стали кибаратаки, включая и ту, что произошла 15 февраля — кибератака NotPetya", — заявил он в четверг.
В середине февраля Белый дом США обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры в нескольких странах в июне 2017 года, в большей степени затронув Украину. Аналогичные обвинения в адрес России выдвинули госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад и правительство Австралии.
В Кремле ранее категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, считают их бездоказательными и беспочвенными.
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