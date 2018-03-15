Новые санкции связали с вирусом NotPetya

Минфин США связал введение новых санкций с вирусом NotPetya

Стивен Мнучин. "Сегодняшние действия направлены против непрекращающихся усилий России по дестабилизации, которые начались с вмешательства в американские выборы, продолжением которых стали кибаратаки, включая и ту, что произошла 15 февраля — кибератака NotPetya", — заявил он в четверг. Новые санкции в отношении юридических и физических лиц из Российской Федерации введены в ответ на кибератаки, в том числе на февральскую кибератаку с участием вируса NotPetya, заявил глава американского минфина

В Кремле ранее категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, считают их бездоказательными и беспочвенными.