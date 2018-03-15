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В Госдуме связали новые санкции США с предстоящими выборами президента
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В Госдуме связали новые санкции США с предстоящими выборами президента 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
РИА НОВОСТИ. НОВЫЕ САНКЦИИ США ПРОТИВ РФ АБСУРДНЫ, ВЕДУТ ТОЛЬКО К ИНФОРМАЦИОННОМУ ШУМУ И ТУПИКУ, ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ НАМЕРЕННО ПЕРЕД ВЫБОРАМИ — ЗАМПРЕД КОМИТЕТА ГД
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