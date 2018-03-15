Запад идет ва-банк против России, заявил Косачев

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , выступая 14 марта в британском парламенте , обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в четверг утром РИА Новости, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов, и произойдет это скоро.

"Крайне прискорбно наблюдать, как под прессом этой самой солидарности лидеры крупных стран, несущих свою долю ответственности за глобальную безопасность, злоупотребляют трагичным, но нерасследованным инцидентом в интересах демонизации России", — написал Косачев в Facebook.

По его словам, расследование преступления, в котором преступника заранее назвали, «заведомо пускают по ложному следу, ибо на кону репутация политиков самого высокого уровня и Запада в целом». Как полагает Косачев, настоящие преступники останутся безнаказанными и будут и далее готовы нанести очередной удар по Великобритании и любой другой стране Запада для обострения отношений с Россией.

"Запад идет ва-банк, понимая, что разоблачение одной лжи может повлечь за собой схлопывание всех прочих, из-за которых вводили санкции и обвиняли Россию… Эти атаки, санкции, дипломатические войны и прочие репрессалии и являются целью и причиной, а не следствием", — отметил Косачев.

Он полагает, что «Запад ощутил системную угрозу своему глобальному доминированию, и разоблачение этой грязной игры может обрушить это доминирование окончательно».

Косачев также отметил, что для западных стран «солидарность дороже правды». Он посоветовал западным политикам всерьез оценить слова о распаде СССР как о крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века. «Ибо с уходом национальных республик могли „уйти“ и арсеналы оружия массового поражения, которое, при этом, не уничтожалось так же тщательно, как в России, и сегодня вполне может „всплыть“ в неожиданных местах», — сказал сенатор.

По его словам, это крайне удобно, ибо «виновный во всех бывших и будущих инцидентах уже „назначен“.