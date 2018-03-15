Америка расширила санкции в отношении России

В документе (опубликованном на сайте министерства финансов США — ред.) отмечается, что в список санкций внесены физические лица, «обвиненные в США во вмешательстве в американские выборы», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минфин США также ввел санкции в отношении российского бизнесмена, ресторатора, владельца кейтерингового бизнеса бизнесмена Евгения Пригожина . Санкции введены и в отношении компаний Пригожина, входящих в его холдинг «Конкорд».

30 января Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский список», в который вошли российские политики и крупные предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».