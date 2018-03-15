Ещё
Америка расширила санкции в отношении России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Америка расширила санкции в отношении России 

РИАМО 23 часа назад
Фото: РИАМО
Власти США официально расширили санкции в отношении РФ, в санкционный список попали одна компания и 14 физических лиц, сообщает Федеральное агентство новостей.
В документе (опубликованном на сайте министерства финансов США — ред.) отмечается, что в список санкций внесены физические лица, «обвиненные в США во вмешательстве в американские выборы», — говорится в сообщении.
Кроме того, Минфин США также ввел санкции в отношении российского бизнесмена, ресторатора, владельца кейтерингового бизнеса бизнесмена Евгения Пригожина. Санкции введены и в отношении компаний Пригожина, входящих в его холдинг «Конкорд».
30 января Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский список», в который вошли российские политики и крупные предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал «кремлевский список» США попыткой создать ощущение неуверенности у бизнеса, который сотрудничает с российской стороной. После этого президент России Владимир Путин назвал «кремлевский список» «недружественным актом», который негативно влияет на двусторонние отношения РФ и США.
РИАМО: последние новости
Поклонская попросила ЦИК снять Собчак с выборов Путин рассказал о планах террористов, захвативших зрителей «Норд‑Оста» В день выборов президента жителей Московского региона ждет «новогодняя» погода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП25
Порошенко поставили ультиматум по Крыму260
Умер Александр Павловский9
Мясорубка в Гудаури60
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина129
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение