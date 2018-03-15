Появилось видео с падением Лаврова на колени

Министр иностранных дел России Сергей Лавров упал, выходя на сцену во время форума «Россия — страна возможностей» в Москве . Видео опубликовано на YouTube.

Лавров упал на колени из-за того, что споткнулся о ступеньку. Он сразу пошутил, сказав, что это не дипломатический конфуз:

«Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке», — сказал дипломат.

Всероссийский форум «Россия — страна возможностей» стартовал в Москве в 75-м павильоне ВДНХ. Мероприятие посетило более шести тыс. участников. Среди них — перспективные управленцы, бизнесмены и волонтеры, а также иностранные гости.