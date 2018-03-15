В МИД России сообщили о подготовке ответа на новые санкции США 

Россия уже приступила к подготовке ответных мер на новые ограничения со стороны США, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя расширение Вашингтоном антироссийских санкций.
«Мы уже приступили к отработке наших ответных мер», — отметил дипломат, не уточнив сроки оглашения подобных шагов со стороны Москвы.
Одновременно Рябков предположил, что с учётом электорального цикла в России США могут предпринять дальнейшие «демонстративные жёсткие действия», к которым Москва готова.
При этом замглавы МИД заявил, что ничего нового с точки зрения российских оценок поведения Вашингтона на международной арене расширение санкций не добавил.
«Общая атмосфера неприятия России как фактора международной жизни в США крайне сгустилась. Они себя повязали по рукам и ногам своей собственной истерией, в которую скатились вопреки всем нашим призывам остановиться, начинать как-то выводить отношения из пике, налаживать диалог. К сожалению, этого не происходит», — резюмировал Рябков.
Вечером 15 марта Минфин США впервые использовал на практике новый закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», представив его в качестве обоснования для введения санкций в отношении российских граждан и организаций. В список включены физические и юридические лица из России, против которых ранее были озвучены обвинения спецпрокурором США Робертом Мюллером, который занимается расследованием преположений о влиянии Москвы на прошедшие в 2016 году в США выборы главы государства.