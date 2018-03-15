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Косачев высказался об обвинениях Британии
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Косачев высказался об обвинениях Британии 

Рамблер 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Выдвигая обвинения против России, Запал готовит общественное мнение к применению военной силы, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Выдвижение огульных обвинений в адрес России до завершения расследования и без предъявления доказательств на самом деле означает ровно то, в чем пытаются обвинить нас: организована масштабная агрессия против России с использованием инструментов информационной, политической и экономической силы. И с подготовкой общественного мнения к возможности использования силы военной», — написал Косачев в Facebook.
По мнению сенатора, Запад применяет обкатанную схему: «мы у себя тут все решили, доказательств не представим, а Россия должна доказать, что она не виновна».
Совместное заявление Великобритании, Франции, США и Германии свидетельствует о том, что «солидарность дороже правды», считает Косачев.
«Крайне прискорбно наблюдать, как под прессом этой самой солидарности лидеры крупных стран, несущих свою долю ответственности за глобальную безопасность, злоупотребляют трагичным, но нерасследованным инцидентом в интересах демонизации России. Расследование преступления, в котором преступника заранее назвали, заведомо пускают по ложному следу, ибо на кону репутация политиков самого высокого уровня и Запада в целом», — говорится в сообщении сенатора.
По мнению Косачева, санкции и дипломатические меры являются целью западных стран.
«Как и обычно, за фейковыми новостями следуют реальные атаки. Что дает все основания предполагать — эти атаки, санкции, дипломатические войны и прочие репрессалии и являются целью и причиной, а не следствием», — написал он.
На прошлой неделе в английском Солсбери был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Москву ответственность за отравление, назвав инцидент незаконным применением силы против Великобритании.
 Ещё 8 источников 
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