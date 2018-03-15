Косачев высказался об обвинениях Британии

«Выдвижение огульных обвинений в адрес России до завершения расследования и без предъявления доказательств на самом деле означает ровно то, в чем пытаются обвинить нас: организована масштабная агрессия против России с использованием инструментов информационной, политической и экономической силы. И с подготовкой общественного мнения к возможности использования силы военной», — написал Косачев в Facebook.

По мнению сенатора, Запад применяет обкатанную схему: «мы у себя тут все решили, доказательств не представим, а Россия должна доказать, что она не виновна».

Франции, США и Совместное заявление Великобритании Германии свидетельствует о том, что «солидарность дороже правды», считает Косачев.

«Крайне прискорбно наблюдать, как под прессом этой самой солидарности лидеры крупных стран, несущих свою долю ответственности за глобальную безопасность, злоупотребляют трагичным, но нерасследованным инцидентом в интересах демонизации России. Расследование преступления, в котором преступника заранее назвали, заведомо пускают по ложному следу, ибо на кону репутация политиков самого высокого уровня и Запада в целом», — говорится в сообщении сенатора.

По мнению Косачева, санкции и дипломатические меры являются целью западных стран.