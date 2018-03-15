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Вашингтон расширил список санкций в отношении РФ
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Вашингтон расширил список санкций в отношении РФ 

Российская Газета 23 часа назад
США объявили о внесении в ограничительные списки по России четырнадцать физических лиц и одну организацию. В том числе, введены санкции против российской компании «Агентство интернет-исследований», сообщает ТАСС. Американская сторона утверждает, что именно это интернет-издание пыталось вмешиваться в президентские выборы 2016 года.
В «черные списки» минфина США попали тринадцать россиян.
Власти США безосновательно выдвигают обвинения против России и не предоставляют никаких доказательств вмешательства Москвы в президентскую кампанию, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если я правильно понимаю, это перечень из тринадцати лиц, которым вменяются действия по вмешательству во внутренние дела США, но конкретные факты, даты, иные сведения, которые могут быть соотнесены с чем-то напоминающим факты, я не увидел", — отметил министр.
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