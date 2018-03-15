ВС отказал в иске «Яблоку» о времени на телеканалах

ВС отказал в иске «Яблоку» о равенстве выделенного времени на телеканалах

"В удовлетворении иска отказать", — огласила решение судья. Верховный суд России отказал в иске руководителю штаба кандидата в президенты России, сооснователя партии "Яблоко" Григория Явлинского к ЦИКу и телеканалам о трансляции послания действующего главы государства Владимира Путина и фильма Стоуна, передает корреспондент РИА Новости из зала.

Как ранее сообщили РИА Новости в "Яблоке", партия направила в ВС иск руководителя штаба Явлинского Николая Рыбакова к ЦИКу и телеканалам о трансляции послания действующего главы государства Владимира Путина и фильма Стоуна.

Отмечается, что Рыбаков считает, что трансляция послания президента Федеральному Собранию на центральных телеканалах и публикация его содержания в "Российской газете", а также показ фильма Оливера Стоуна "Путин" на Первом канале нарушают права других кандидатов. Первый канал, ВГТРК и ТВЦ фигурируют в иске в качестве заинтересованных лиц, говорится в сообщении партии.

Федеральные телеканалы транслировали в прямом эфире Послание Путина Федеральному собранию 1 марта. "Суммарно на Первом канале, ВГТРК и ТВЦ послание Путина показывали 7,5 часов. Президент, будучи кандидатом, может исполнять свои должностные обязанности, но законом не установлено освещение его деятельности в СМИ, говорится в иске", — сообщает партия.

Федеральные телеканалы транслировали в прямом эфире Послание Путина Федеральному собранию 1 марта.

"Суммарно на Первом канале, ВГТРК и ТВЦ послание Путина показывали 7,5 часов. Президент, будучи кандидатом, может исполнять свои должностные обязанности, но законом не установлено освещение его деятельности в СМИ, говорится в иске", — сообщает партия.

В "Яблоке" считают, что транслируя послание и не предоставив тот же объем времени другим кандидатам, телеканалы нарушили их равенство. По данным пресс-службы, в этой связи Рыбаков призывает Верховный суд признать незаконным бездействие ЦИК РФ и обязать телеканалы выделить Явлинскому тот же объем эфирного времени, которое использовал Путин.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что послание президента Федеральному Собранию не является нарушением избирательного законодательства со стороны действующего главы государства Владимира Путина и предусмотрено законом.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина сообщила ранее, что в Центризбиркоме удивлены требованием партии "Яблоко" компенсировать кандидатам эфирное время, затраченное на показ фильма Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине: в данной ситуации у партии и кандидата нет права на получение дополнительного эфира.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.