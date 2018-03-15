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Вассерман объяснил поведение Лондона в отношении России
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Вассерман объяснил поведение Лондона в отношении России 

Свободная пресса 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский публицист и телеведущий Анатолий Вассерман считает, что Лондон разыгрывает трюк, обвиняя Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Нас обвиняют потому, что газ, якобы использованный при покушении, разработан в нашем былом Союзе. Логика убедительная: если в яд входят элементы из периодической системы Менделеева, а Менделеев — русский, то русские и виноваты. Англосаксы разыгрывают тот же трюк, что и в руководимом ими Всемирном антидопинговом агентстве», — цитирует Вассермана «РЕН ТВ».
При этом телеведущий отметил, что газ разработан в Узбекистане, и английской, и американской разведке доступна формула этого вещества.
В среду, 14 марта, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о выдворении из страны 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов с Россией. В Москве заявление Мэй расценили «как беспрецедентно грубую провокацию» и пообещали ответные меры, которые в настоящее время находятся в стадии разработки.
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