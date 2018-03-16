Представитель РФ при ОЗХО: Россия больше Британии заинтересована в истине в деле Скрипаля

По словам Шульгина, Россия по-прежнему настаивает на решении вопроса путем двусторонних консультаций с Великобританией. «Наша страна надеется, что удастся выйти на диалог с Великобританией и прояснить ситуацию», — сказал он.

Юлия Скрипаль — гражданка России, и поэтому российское посольство не может оставаться в стороне. Наша страна направляла запрос, просила ознакомить с материалами следствия и образцами химического вещества. В ответ были одни отписки, практически отказ в содействии.