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Представитель РФ при ОЗХО: Россия больше Британии заинтересована в истине в деле Скрипаля
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Представитель РФ при ОЗХО: Россия больше Британии заинтересована в истине в деле Скрипаля 

Вести.Ru 10 часов назад
Посол РФ в Нидерландах и постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в эфире программы «60 минут» заявил, что Россия в большей степени, чем Великобритания, заинтересована в установлении истины в деле об отравлении Сергея Скрипаля.
По словам Шульгина, Россия по-прежнему настаивает на решении вопроса путем двусторонних консультаций с Великобританией. «Наша страна надеется, что удастся выйти на диалог с Великобританией и прояснить ситуацию», — сказал он.
Юлия Скрипаль — гражданка России, и поэтому российское посольство не может оставаться в стороне. Наша страна направляла запрос, просила ознакомить с материалами следствия и образцами химического вещества. В ответ были одни отписки, практически отказ в содействии.
Осужденный в России за госизмену экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в одном из торговых центров в английском Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. По предварительным данным, сильнейшее отравление вызвало нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в случившемся.
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