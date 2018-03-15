Мособлизбирком подготовил сувениры для впервые голосующих 50 тыс. избирателей

Подмосковье на предстоящих выборах президента России впервые смогут проголосовать около 50 тысяч избирателей, для них подготовлены раскладные стаканчики и магниты с нанесением логотипа президентской избирательной кампании, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова

«На территории Подмосковья около 50 тысяч избирателей, которые могут прийти и начать свою избирательную карьеру в президентские выборы 18 марта. Те избиратели, которые родились в 1999 и 2000 годах, если им на момент проведения выборов президента исполняется полных 18 лет. Таких избирателей мы ждем, информирование широко проводили. ЦИК предусмотрел сувенирную продукцию, мы ее произвели за счет Центризбиркома», — сказала Коновалова.

Она добавила, что впервые голосующим избирателям будут выдаваться раскладные стаканчики и магниты с нанесением логотипа президентской избирательной кампании.