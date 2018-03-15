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Мособлизбирком подготовил сувениры для впервые голосующих 50 тыс. избирателей
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Мособлизбирком подготовил сувениры для впервые голосующих 50 тыс. избирателей 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
В Подмосковье на предстоящих выборах президента России впервые смогут проголосовать около 50 тысяч избирателей, для них подготовлены раскладные стаканчики и магниты с нанесением логотипа президентской избирательной кампании, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
«На территории Подмосковья около 50 тысяч избирателей, которые могут прийти и начать свою избирательную карьеру в президентские выборы 18 марта. Те избиратели, которые родились в 1999 и 2000 годах, если им на момент проведения выборов президента исполняется полных 18 лет. Таких избирателей мы ждем, информирование широко проводили. ЦИК предусмотрел сувенирную продукцию, мы ее произвели за счет Центризбиркома», — сказала Коновалова.
Она добавила, что впервые голосующим избирателям будут выдаваться раскладные стаканчики и магниты с нанесением логотипа президентской избирательной кампании.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
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