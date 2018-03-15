Депутат Госдумы сравнил поведение Лондона с шакалом из «Книги джунглей»

"Лондон себя ведет как подлый Табаки постоянно. Это самые главные провокаторы, которые работают исподтишка. В свое время они вместе со своими дружками-американцами спровоцировали русско-японскую войну. И когда им выставляют требования предъявить какие-то факты, они никогда их предъявить не могли", — заявил Шерин РИА Новости.

Он подчеркнул, что в связи с этим отрицательные оценки представителей Лондона в адрес России не следует воспринимать всерьез. «Великобритания ведет себя абсолютно не как джентльмены. Они не могут себя называть ни лордами, ни порядочными людьми. Это самая непорядочная страна, все это знают. Поэтому отрицательные оценки ее представителей в адрес России не могут никем восприниматься всерьез», — подчеркнул парламентарий.

Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Лавров сообщил в четверг утром РИА Новости, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов и произойдет это скоро.