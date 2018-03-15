Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в российско-британских отношениях

огласил меры, которые решено было принять для воздействия на Москву в связи с химатакой в Солсбери с применением нерво-паралитического вещества, которое, по информации британской стороны, было произведено в России , а затем во время заседания Совбеза ООН , созванного по инициативе Британии в связи с этим инцидентом,

обвинил

российскую сторону в нарушении Конвенции о запрещении химоружия.

По словам Пескова, во время совещания президента с членами Совбеза РФ была высказана обеспокоенность относительно занятой Великобританией позиции. «В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого дела Скрипаля . Была высказана крайняя обеспокоенность в связи с деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной», — рассказал пресс— секретарь президента, слова которого приводит

Также, по словам Пескова, в ходе совещания обсуждалась ситуация в Сирии , а именно урегулирование обстановки в Восточной Гуте, и «текущие вопросы социально— экономической повестки дня».

Во время прошедшего накануне заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери и. о. постпреда Великобритании Джонатан Аллен обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, утверждая, что она не предоставила ОЗХО информацию о программе разработки нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, по утверждению британской стороны, были отравлены живший в Британии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. «Россия не задекларировала вещество „Новичок“ или объекты, связанные с его производством, как того требует конвенция», — заявил дипломат.

Российский постпред Василий Небензя опроверг заявления Аллена и подчеркнул готовность России провести совместное с Великобританией расследование инцидента после получения необходимых материальных доказательств. Однако Аллен заявил, что Лондон не собирается предоставлять Москве образцы яда.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , выступая в понедельник в парламенте, заявила, что покушение было совершено при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства «Новичок». Накануне глава правительства обвинила Россию в «незаконном использовании силы» против ее страны в связи с делом Скрипаля. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из королевства, а также анонсировала другие меры воздействия на Москву.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери с признаками тяжелого отравления нервно-паралитическим веществом. Они находятся в критическом состоянии в больнице.