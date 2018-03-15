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Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в российско-британских отношениях
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Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в российско-британских отношениях 

Newsru.com 15 марта 2018
Фото: Newsru.com
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию, сложившуюся в российско-британских отношениях. Об этом в четверг, 15 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне Лондон
огласил меры, которые решено было принять для воздействия на Москву в связи с химатакой в Солсбери с применением нерво-паралитического вещества, которое, по информации британской стороны, было произведено в России, а затем во время заседания Совбеза ООН, созванного по инициативе Британии в связи с этим инцидентом,
обвинил
российскую сторону в нарушении Конвенции о запрещении химоружия.
По словам Пескова, во время совещания президента с членами Совбеза РФ была высказана обеспокоенность относительно занятой Великобританией позиции. «В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого дела Скрипаля. Была высказана крайняя обеспокоенность в связи с деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной», — рассказал пресс— секретарь президента, слова которого приводит
"Интерфакс"
Также, по словам Пескова, в ходе совещания обсуждалась ситуация в Сирии, а именно урегулирование обстановки в Восточной Гуте, и «текущие вопросы социально— экономической повестки дня».
Во время прошедшего накануне заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери и. о. постпреда Великобритании Джонатан Аллен обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, утверждая, что она не предоставила ОЗХО информацию о программе разработки нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, по утверждению британской стороны, были отравлены живший в Британии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. «Россия не задекларировала вещество „Новичок“ или объекты, связанные с его производством, как того требует конвенция», — заявил дипломат.
Российский постпред Василий Небензя опроверг заявления Аллена и подчеркнул готовность России провести совместное с Великобританией расследование инцидента после получения необходимых материальных доказательств. Однако Аллен заявил, что Лондон не собирается предоставлять Москве образцы яда.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник в парламенте, заявила, что покушение было совершено при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства «Новичок». Накануне глава правительства обвинила Россию в «незаконном использовании силы» против ее страны в связи с делом Скрипаля. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из королевства, а также анонсировала другие меры воздействия на Москву.
4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери с признаками тяжелого отравления нервно-паралитическим веществом. Они находятся в критическом состоянии в больнице.
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