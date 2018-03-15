В МИД России призвали не оказывать давление на Венесуэлу

"Мы, безусловно, считаем, что односторонние санкции, вводимые против суверенных стран, это абсолютно контрпродуктивный образ действий — будь это санкции, которые накладываются на Россию или Венесуэлу. Есть пример почти шести десятилетий блокады Кубы , и наверное это самый очевидный пример того, насколько санкции являются контрпродуктивными", — сказал Щетинин журналистам.

"Что касается Венесуэлы, то мы убеждены, что будущее страны должен решать венесуэльский народ и навязывать решения извне неправильно и идет вразрез с желаниями народа. Дайте им возможность проголосовать, и дальше будем смотреть", — подчеркнул Щетинин.

США резко критикуют власти Венесуэлы, обвиняя их в нарушении прав человека, ограничении свободы СМИ и притеснении политических оппонентов. Вашингтон настаивает на необходимости проведения свободных президентских выборов.