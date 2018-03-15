В МИД России призвали не оказывать давление на Венесуэлу 

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Москва призывает не оказывать давление на Венесуэлу и дать возможность ее народу голосовать на предстоящих выборах, как ему угодно, не навязывая решение извне, заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Мы, безусловно, считаем, что односторонние санкции, вводимые против суверенных стран, это абсолютно контрпродуктивный образ действий — будь это санкции, которые накладываются на Россию или Венесуэлу. Есть пример почти шести десятилетий блокады Кубы, и наверное это самый очевидный пример того, насколько санкции являются контрпродуктивными", — сказал Щетинин журналистам.
"Что касается Венесуэлы, то мы убеждены, что будущее страны должен решать венесуэльский народ и навязывать решения извне неправильно и идет вразрез с желаниями народа. Дайте им возможность проголосовать, и дальше будем смотреть", — подчеркнул Щетинин.
США резко критикуют власти Венесуэлы, обвиняя их в нарушении прав человека, ограничении свободы СМИ и притеснении политических оппонентов. Вашингтон настаивает на необходимости проведения свободных президентских выборов.
Министерство финансов США в начале января ввело санкции в отношении трех высокопоставленных представителей властей и одного бывшего чиновника из Венесуэлы. Ранее, в конце 2017 года, США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. До этого президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.