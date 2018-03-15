Джабаров назвал обвинение РФ в нарушении суверенитета Британии психологической атакой 

Совместное заявление Великобритании, США, Германии и Франции, в котором страны обвинили Россию в нарушении суверенитета Великобритании, является очередной попыткой очернить РФ в преддверии президентских выборов. Об этом «Парламентской газете» заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
«Очередная психологическая атака перед выборами, ещё одна попытка очернить Россию, не более того. Это полная глупость», — заявил он.
Одним из пунктов заявления является обвинение России в применении химического оружия на территории Великобритании и в нарушении договорённостей об уничтожении этого вида оружия.
«То, что нервно-паралитическое вещество, которым, по заявлению британской стороны, был совершено отравление, произведено в СССР, не может являться доказательством того, что оно сейчас производится в РФ. Это голословные утверждение четырёх стран-союзников», — подчеркнул Владимир Джабаров.