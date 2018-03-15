Джабаров назвал обвинение РФ в нарушении суверенитета Британии психологической атакой

«Очередная психологическая атака перед выборами, ещё одна попытка очернить Россию, не более того. Это полная глупость», — заявил он.

Одним из пунктов заявления является обвинение России в применении химического оружия на территории Великобритании и в нарушении договорённостей об уничтожении этого вида оружия.

«То, что нервно-паралитическое вещество, которым, по заявлению британской стороны, был совершено отравление, произведено в СССР, не может являться доказательством того, что оно сейчас производится в РФ. Это голословные утверждение четырёх стран-союзников», — подчеркнул Владимир Джабаров.