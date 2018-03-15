Глава британского Минобороны призвал Россию «отойти и заткнуться» 

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая с речью в Бристоле, заявил, что власти страны ждут реакции России на высылку дипломатов.
По его словам, Лондон ответил на «совершенно жестокий и возмутительный акт, который РФ устроила в Солсбери».
При этом министр грубо высказался о возможности принятия Москвой ответных мер. «Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)», — цитирует Уильямсона РИА Новости.
Он добавил, что британские власти внимательно оценят ответные шаги РФ.
Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что слова Уильямсона говорят о том, что Великобритании есть, что скрывать.
«А что ещё может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?», — написала Захарова в Facebook.