Глава британского Минобороны призвал Россию «отойти и заткнуться»

По его словам, Лондон ответил на «совершенно жестокий и возмутительный акт, который РФ устроила в Солсбери».

При этом министр грубо высказался о возможности принятия Москвой ответных мер. «Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)», — цитирует Уильямсона РИА Новости

Он добавил, что британские власти внимательно оценят ответные шаги РФ.

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что слова Уильямсона говорят о том, что Великобритании есть, что скрывать.

«А что ещё может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?», — написала Захарова в Facebook.