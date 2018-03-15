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Мосгоризбирком призвал жителей столицы не приходить на выборы с лыжами и чемоданами
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Мосгоризбирком призвал жителей столицы не приходить на выборы с лыжами и чемоданами 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Гражданам, которые будут голосовать на выборах президента РФ в столице, не стоит приходить на избирательные участки с лыжами и чемоданами. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, выступая перед журналистами.
«Хотелось бы москвичам пожелать с учетом того, что в целях безопасности на каждом избирательном участке будут установлены рамки, не приходить с лыжами после лыжной прогулки, не приходить с большими чемоданами и сумками», — заявил В. Горбунов.
По его словам, это позволит избежать неудобств и появления очередей на входе.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 1,5 млн россиян выбрали участок для голосования на выборах президента через единый портал госуслуг Более 17 тыс. полицейских будут обеспечивать порядок на избирательных участках в Москве Почти 38 тыс. избирателей подали более одного раза заявление о голосовании по месту нахождения
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