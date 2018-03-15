Мосгоризбирком призвал жителей столицы не приходить на выборы с лыжами и чемоданами

Гражданам, которые будут голосовать на выборах президента РФ в столице, не стоит приходить на избирательные участки с лыжами и чемоданами. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, выступая перед журналистами.

«Хотелось бы москвичам пожелать с учетом того, что в целях безопасности на каждом избирательном участке будут установлены рамки, не приходить с лыжами после лыжной прогулки, не приходить с большими чемоданами и сумками», — заявил В. Горбунов.

По его словам, это позволит избежать неудобств и появления очередей на входе.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.