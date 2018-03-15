Инцидент случился перед лекцией «Мир: возможности для России». Выходя на сцену министр иностранных дел споткнулся на ступеньках, передает «Московский комсомолец». Оступившись, Сергей Лавров тут же поднялся на ноги и проследовал к своему месту на сцене.
«Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!», — пошутил министр. Комментарий Лаврова попал на видео одной из участниц форума. Девушка разместила видеозапись в своем профиле в instagram.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Сергей Лавров отказался сравнивать убийства Литвиненко и Скрипаля.