Сергей Лавров упал на сцене форума «Россия — страна возможностей»

Инцидент случился перед лекцией «Мир: возможности для России ». Выходя на сцену министр иностранных дел споткнулся на ступеньках, передает « Московский комсомолец ». Оступившись, Сергей Лавров тут же поднялся на ноги и проследовал к своему месту на сцене.

«Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!», — пошутил министр. Комментарий Лаврова попал на видео одной из участниц форума. Девушка разместила видеозапись в своем профиле в instagram.