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Сергей Лавров упал на сцене форума «Россия — страна возможностей»
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Сергей Лавров упал на сцене форума «Россия — страна возможностей» 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент случился перед лекцией «Мир: возможности для России». Выходя на сцену министр иностранных дел споткнулся на ступеньках, передает «Московский комсомолец». Оступившись, Сергей Лавров тут же поднялся на ноги и проследовал к своему месту на сцене.
«Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!», — пошутил министр. Комментарий Лаврова попал на видео одной из участниц форума. Девушка разместила видеозапись в своем профиле в instagram.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Сергей Лавров отказался сравнивать убийства Литвиненко и Скрипаля.
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