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Англичане начали отправлять россиянам сообщения с угрозами
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Англичане начали отправлять россиянам сообщения с угрозами 

360tv.ru 15 марта 2018
Россиянам начали приходить сообщения от неизвестных абонентов, призывающие донести до Путина, чтобы он перестал травить людей. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на своих слушателей.
Сообщения с текстом, который переводится на русский как «Скажите своему президенту
Рас-Путину, чтобы он перестал травить людей» приходят с номеров, начинающихся на +44 (это код Великобритании).
Обратные звонки на номера, с которых приходят смски, переключаются на голосовую почту.
Экс-разведчика
Сергея Скрипаля, шпионившего в России в пользу Великобритании, отравили в Лондоне 4 марта. Его вместе с дочерью госпитализировали после обеда в одном из ресторанов. Сейчас оба находятся в коме. Глава британского правительства Тереза Мэй возложила вину на Россию. Основным доказательством российского следа в деле на сегодняшний день является то, что  нервно-паралитический
газ, которым отравили Скрипаля, произведен на территории СССР.
Вслед за обвинениями последовали обещания Мэй выслать российских дипломатов из Великобритании. Россия, в свою очередь, пообещала ответить тем же. Сергей Лавров сообщил, что это будет сделано в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что скандал по делу Скрипаля не повлияет на порядок получения россиянами британских виз. Об этом сообщило британское посольство в Москве на своей официальной странице в Facebook.
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