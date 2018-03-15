Англичане начали отправлять россиянам сообщения с угрозами

Россиянам начали приходить сообщения от неизвестных абонентов, призывающие донести до Путина, чтобы он перестал травить людей. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на своих слушателей.

Сообщения с текстом, который переводится на русский как «Скажите своему президенту

Рас-Путину, чтобы он перестал травить людей» приходят с номеров, начинающихся на +44 (это код Великобритании ).

Обратные звонки на номера, с которых приходят смски, переключаются на голосовую почту.

Экс-разведчика

Сергея Скрипаля , шпионившего в России в пользу Великобритании, отравили в Лондоне 4 марта. Его вместе с дочерью госпитализировали после обеда в одном из ресторанов. Сейчас оба находятся в коме. Глава британского правительства Тереза Мэй возложила вину на Россию. Основным доказательством российского следа в деле на сегодняшний день является то, что нервно-паралитический

газ, которым отравили Скрипаля, произведен на территории СССР.

Вслед за обвинениями последовали обещания Мэй выслать российских дипломатов из Великобритании. Россия, в свою очередь, пообещала ответить тем же. Сергей Лавров сообщил, что это будет сделано в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что скандал по делу Скрипаля не повлияет на порядок получения россиянами британских виз. Об этом сообщило британское посольство в Москве на своей официальной странице в Facebook.