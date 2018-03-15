Ещё
МИД пообещал следить за действиями США в Латинской Америке после назначения Помпео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД пообещал следить за действиями США в Латинской Америке после назначения Помпео 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Pablo Martinez Monsivai/AP
Глава латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России Александр Щетинин заявил, что российская сторона будет следить за шагами властей США в отношении стран Латинской Америки после назначения Майка Помпео на должность госсекретаря, передает РИА «Новости».
"Мы видели все, что было сказано в отношении Кубы, мы делали заявления — как мы оцениваем нынешнюю американскую политику, которая была озвучена прежним госсекретарем. Посмотрим, что будет говорить господин Помпео", — сказал Щетинин.
Он также отметил, что, несмотря на важность для латиноамериканских стран линии, которую будет проводить США, эта линия «не должна брать начало в доктрине Монро».
Ранее источники назвали основную причину отставки Тиллерсона.
Газета.Ru: последние новости
Поклонская призвала ЦИК снять Собчак с выборов Путин обратился к россиянам и призвал прийти на выборы Путин поручил разработать проект указа о целях развития России до 2024 года
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России254
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям180
Атомные подлодки РФ дошли до США158
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео449
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле316
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение