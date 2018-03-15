МИД пообещал следить за действиями США в Латинской Америке после назначения Помпео

"Мы видели все, что было сказано в отношении Кубы , мы делали заявления — как мы оцениваем нынешнюю американскую политику, которая была озвучена прежним госсекретарем. Посмотрим, что будет говорить господин Помпео", — сказал Щетинин.

Он также отметил, что, несмотря на важность для латиноамериканских стран линии, которую будет проводить США, эта линия «не должна брать начало в доктрине Монро».

Ранее источники назвали основную причину отставки Тиллерсона.