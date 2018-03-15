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Депутаты позвали петербуржцев на выборы
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Депутаты позвали петербуржцев на выборы 

Парламентская газета 15 марта 2018
Фото: Парламентская газета
В последние дни перед президентскими выборами все политические партии, представленные в петербургском Заксобрании, объединились: они проголосовали за обращение с призывом к горожанам прийти на избирательные участки 18 марта.
«Участие в голосовании — гражданский долг каждого из нас, проявление уважения к своей стране, забота о будущем России, — говорится в документе. — В интересах каждого гражданина прийти и проголосовать за того кандидата, которого он считает наиболее достойным».
Парламентарии отметили традиционную взвешенность и ответственность земляков и пожелали, чтобы выборы прошли максимально открыто.
Обращение к петербуржцам внесли в Заксобрание от имени руководителей всех шести фракций парламента — «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», «Партии Роста», КПРФ и «Яблока». И хотя их члены поддерживают разных претендентов на первое кресло страны, стремление призвать на избирательные участки как можно больше своих сторонников оказалось общим. Так что на пленарном заседании 14 марта за текст документа проголосовали 49 из 50 депутатов — редкое для нынешнего состава парламента единодушие.
Принятое Заксобранием обращение стало третьим за неделю, исходящим из органов власти Петербурга, но первым коллективным
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