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Лавров назвал мотивом отравителей Скрипаля осложнение проведения ЧМ-2018
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Лавров назвал мотивом отравителей Скрипаля осложнение проведения ЧМ-2018 

Rambler News Service 19 часов назад
Фото: Дни.ру
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, отвечая на вопросы вьетнамских и японских СМИ, что мотивом отравивших экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля могло стать их желание осложнить проведение в РФ Чемпионата мира по футболу этим летом.
«В принципе, ни в какой ситуации нельзя предположить, что Российская Федерация будет этим заниматься. Но даже если гипотетически взять эту больную извращенную логику западных коллег, то кто в здравом уме может предположить, что Российская Федерация накануне выборов Президента, накануне Чемпионата мира по футболу вдруг решает создавать какие бы то ни было проблемы? Нет никакого мотива. Мотив есть у тех, кто продолжает на нас «наседать», в том числе, ищет новые поводы (вслед за допингом, за другими вещами), как осложнить проведение Чемпионата мира по футболу. Это всем известно», — приводит слова Лаврова пресс-служба МИД России.
Ранее Британия приняла решение о высылке из своей страны 23 российских дипломатов, предлогом послужили обвинения в том, что Россия якобы причастна к отравлению Скрипаля и его дочери. Лондон также приостановит все запланированные двусторонние контакты между странами, министры или члены королевской семьи не посетят Чемпионат мира по футболу в России.
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