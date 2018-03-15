Лавров назвал мотивом отравителей Скрипаля осложнение проведения ЧМ-2018

«В принципе, ни в какой ситуации нельзя предположить, что Российская Федерация будет этим заниматься. Но даже если гипотетически взять эту больную извращенную логику западных коллег, то кто в здравом уме может предположить, что Российская Федерация накануне выборов Президента, накануне Чемпионата мира по футболу вдруг решает создавать какие бы то ни было проблемы? Нет никакого мотива. Мотив есть у тех, кто продолжает на нас «наседать», в том числе, ищет новые поводы (вслед за допингом, за другими вещами), как осложнить проведение Чемпионата мира по футболу. Это всем известно», — приводит слова Лаврова пресс-служба МИД России

Ранее Британия приняла решение о высылке из своей страны 23 российских дипломатов, предлогом послужили обвинения в том, что Россия якобы причастна к отравлению Скрипаля и его дочери. Лондон также приостановит все запланированные двусторонние контакты между странами, министры или члены королевской семьи не посетят Чемпионат мира по футболу в России.