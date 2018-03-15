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Столтенберг встретится с Джонсоном 19 марта для обсуждения инцидента в Солсбери
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Столтенберг встретится с Джонсоном 19 марта для обсуждения инцидента в Солсбери 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 марта встретится с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить ситуацию вокруг инцидента в Солсбери. «Я нахожусь в контакте с министром иностранных дел Британии Борисом Джонсоном, мы встретимся в штаб-квартире НАТО в понедельник», — заявил Столтенберг во время брифинга.
Ранее Столтенберг прокомментировал ситуацию с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
Джонсон назвал неоспоримыми доказательства причастности России к отравлению Скрипаля.
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