Франция решила наказать РФ за отравление Скрипаля

Франция решила наказать Россию за отравление Скрипаля

Ранее 15 марта французская сторона официально присоединилась к обвинениям Лондона в адрес Москвы . «Франция разделяет убежденность Соединенного Королевства в том, что другого объяснения нет, и выражает солидарность своему союзнику», — заявил Макрон после телефонного разговора с британским премьер-министром Терезой Мэй , сообщал телеканал France 24.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, она объявила о высылке российских дипломатов, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме. Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения.