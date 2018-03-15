Столтенберг проведет встречу с главой МИД Британии по «делу Скрипаля»

По словам Генсека НАТО, альянс «не представляет угрозы России » и нацелена на «оборону, сдерживание и диалог» с этой страной, чтобы четко доносить свою позицию.

НАТО готова оказать Великобритании практическую помощь в расследовании «дела Скрипаля». При этом НАТО не позволит втянуть себя в гонку вооружений с Россией. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг

По его словам, НАТО «не представляет угрозы России» и нацелена на «оборону, сдерживание и диалог» с этой страной, чтобы четко доносить свою позицию.

«Мы не хотим новой холодной войны и гонки вооружений. В гонке вооружений нет победителя, она дорогостоящая, рискованная и ни в чьих интересах», — сказал он.