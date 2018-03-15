Столтенберг проведет встречу с главой МИД Британии по «делу Скрипаля» 

По словам Генсека НАТО, альянс «не представляет угрозы России» и нацелена на «оборону, сдерживание и диалог» с этой страной, чтобы четко доносить свою позицию.
НАТО готова оказать Великобритании практическую помощь в расследовании «дела Скрипаля». При этом НАТО не позволит втянуть себя в гонку вооружений с Россией. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, НАТО «не представляет угрозы России» и нацелена на «оборону, сдерживание и диалог» с этой страной, чтобы четко доносить свою позицию.
«Мы не хотим новой холодной войны и гонки вооружений. В гонке вооружений нет победителя, она дорогостоящая, рискованная и ни в чьих интересах», — сказал он.
Генсек НАТО отметил, что призвал Россию дать ответы на требования Лондона. На эту тему он будет говорить в понедельник с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном. А в этот четверг британский советник по нацбезопасности проведет в штаб-квартире НАТО отдельный брифинг.