Британия, Франция, США и ФРГ призвали Россию уточнить данные по «Новичку» 

ЛОНДОН, 15 мар — РИА Новости, Мария Табак. Великобритания, Франция, Германия и США призвали Россию полностью раскрыть ОЗХО информацию по программе «Новичок».
"Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери. Россия должна в особенности предоставить полный отчет о программе «Новичок» в организацию по запрещению химического оружия", — говорится в заявлении лидеров четырех стран, переданном РИА Новости.
Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.