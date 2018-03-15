Британия, Франция, США и ФРГ призвали Россию уточнить данные по «Новичку»

"Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери. Россия должна в особенности предоставить полный отчет о программе «Новичок» в организацию по запрещению химического оружия", — говорится в заявлении лидеров четырех стран, переданном РИА Новости.