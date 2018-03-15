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Британия, Франция, США и ФРГ призвали Россию уточнить данные по «Новичку»
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Британия, Франция, США и ФРГ призвали Россию уточнить данные по «Новичку» 

РИА Новости 15 марта 2018
ЛОНДОН, 15 мар — РИА Новости, Мария Табак. Великобритания, Франция, Германия и США призвали Россию полностью раскрыть ОЗХО информацию по программе «Новичок».
"Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери. Россия должна в особенности предоставить полный отчет о программе «Новичок» в организацию по запрещению химического оружия", — говорится в заявлении лидеров четырех стран, переданном РИА Новости.
Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.
РИА Новости: последние новости
Испания призвала к тщательному расследованию отравления Скрипаля Источник: полиция продолжает работу на объектах, связанных с делом Скрипаля ВЦИОМ опубликует данные exit poll по выборам 18 марта в 21.00 мск
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