ЛОНДОН, 15 мар — ПРАЙМ. Великобритания, Франция, Германия и США озвучили совместное антироссийское заявление. В частности, они назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны России.
«Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа, созданного в РФ, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времен Второй мировой войны. Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам», — говорится в заявлении лидеров четырех стран.
Солсбери находится неподалеку от одной из главных британских достопримечательностей — Стоунхенджа — и является одним из самых красивых старинных городов Англии.
Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка