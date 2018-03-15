Великобритания, Франция, Германия и США озвучили совместное антироссийское заявление

Франция, Германия и ЛОНДОН, 15 мар — ПРАЙМ. Великобритания США озвучили совместное антироссийское заявление. В частности, они назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны России

«Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа, созданного в РФ, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времен Второй мировой войны. Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам», — говорится в заявлении лидеров четырех стран.

Солсбери находится неподалеку от одной из главных британских достопримечательностей — Стоунхенджа — и является одним из самых красивых старинных городов Англии.