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США внесли в список санкций ФСБ И ГРУ
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США внесли в список санкций ФСБ И ГРУ 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Mladen Antonov
Федеральная служба безопасности РФ и Главное управление Генштаба ВС РФ (известное под аббревиатурой ГРУ), которые уже ранее находились под санкциями США, внесены в дополнительный список в связи с принятым в 2017 году законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), сообщило министерство финансов США.
Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.
Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе заявляют, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с учреждениями и компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.
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