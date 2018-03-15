Обманутые дольщики Smart City вышли на пикеты против выборов и призвали на них пойти

С начала марта обманутые дольщики выходят на одиночные пикеты. Отчетами о них пестрит их группа во «ВКонтакте». Активисты стоят с плакатами «Объявляю бойкот выборам президента. У бездомных нет голоса».

Однако последующие их действия показали, что здравый смысл все-таки восторжествовал. Инициативная группа сняла ролик о своем участии в выборах.

— Мы — разных взглядов и принципов, но нас объединяет вера и надежда. И кто бы ни стал президентом, должен достроить Smart City. Наше будущее — в ваших руках, — говорят герои в конце ролика.

Своим роликом они хотели показать, что сильны и теперь опытны, говорят дольщики. Они собираются бороться, пока последний из них не получит ключи от квартиры.

— Властям не отвертеться от нас! Мы идем! Пока просто на выборы, — заявили активисты.

Правда, набирает обороты и другой тренд. Один из дольщиков предложил и многие поддержали такую акцию: прийти на выборы, на бюллетене написать красным «Достройте Smart City», сфотографировать и выложить фото в интернет.