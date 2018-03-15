Ещё
Обманутые дольщики Smart City вышли на пикеты против выборов и призвали на них пойти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обманутые дольщики Smart City вышли на пикеты против выборов и призвали на них пойти 

nn.ru 15 марта 2018
Фото: nn.ru
С начала марта обманутые дольщики выходят на одиночные пикеты. Отчетами о них пестрит их группа во «ВКонтакте». Активисты стоят с плакатами «Объявляю бойкот выборам президента. У бездомных нет голоса».
Однако последующие их действия показали, что здравый смысл все-таки восторжествовал. Инициативная группа сняла ролик о своем участии в выборах.
Герои видео рассказывают о том, за какого кандидата собираются голосовать. Не обидели никого. Нашлись сторонники Сергея Бабурина, Владмириа Жириновского, Владимира Путина, Павла Грудинина, Максима Сурайкина, Григория Явлинского, Ксении Собчак, Бориса Титова. А затем объяснили, что же объединяет таких разных людей.
— Мы — разных взглядов и принципов, но нас объединяет вера и надежда. И кто бы ни стал президентом, должен достроить Smart City. Наше будущее — в ваших руках, — говорят герои в конце ролика.
Своим роликом они хотели показать, что сильны и теперь опытны, говорят дольщики. Они собираются бороться, пока последний из них не получит ключи от квартиры.
— Властям не отвертеться от нас! Мы идем! Пока просто на выборы, — заявили активисты.
Правда, набирает обороты и другой тренд. Один из дольщиков предложил и многие поддержали такую акцию: прийти на выборы, на бюллетене написать красным «Достройте Smart City», сфотографировать и выложить фото в интернет.
nn.ru: последние новости
Музыкант из Нижнего Новгорода вдохновился ЧМ-2018 по футболу и написал песню Суровый прогноз четверть населения России может остаться без пенсии Задержан предполагаемый убийца москвича Егора Щербакова (видео)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП25
Порошенко поставили ультиматум по Крыму255
Умер Александр Павловский9
Мясорубка в Гудаури60
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина129
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение