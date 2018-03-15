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Столтенберг: НАТО не даст втянуть себя в гонку вооружений с Россией
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Столтенберг: НАТО не даст втянуть себя в гонку вооружений с Россией 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Организация Североатлантического договора против развязывания новой «холодной войны» и не даст втянуть себя в гонку вооружений с Россией. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы не хотим новой холодной войны и гонки вооружений. В гонке вооружений нет победителя, она дорогостоящая, рискованная и ни в чьих интересах", — цитирует ТАСС выступление генсека в Брюсселе.
В докладе Столтенберга также отмечается, что НАТО привержена соблюдению всех договоров по контролю вооружений, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Альянс «не представляет угрозы ни для одной страны», подчеркивается в документе.
"Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, и мы привержены диалогу, чтобы четко доносить нашу позицию, снижать риски и повышать транспарентность", — подчеркивается в докладе.
В документе напоминается, что в 2017 году Совет Россия-НАТО провел три заседания.
"Диалог идет непросто, но, когда напряженность высока, это еще более важно говорить друг с другом. Наша политика в отношении России последовательна: сильная оборона и сдерживание, совмещенные с осмысленным диалогом", — отмечается в докладе генерального секретаря НАТО.
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