Захарова ответила министру обороны Великобритании, попросившему Россию заткнуться

«Министр обороны Великобритании заявил: » России надо не принимать ответные меры, а отойти и заткнуться (Russia should 'go away and shut up)». А что еще может сказать Министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?», — написала захарова в своем Facebook.

По ее мнению, Лондону есть что скрывать и это заставляет нервничать партнеров Великобритании.