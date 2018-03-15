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Захарова ответила министру обороны Великобритании, попросившему Россию заткнуться
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Захарова ответила министру обороны Великобритании, попросившему Россию заткнуться 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
«Министр обороны Великобритании заявил: »России надо не принимать ответные меры, а отойти и заткнуться (Russia should 'go away and shut up)». А что еще может сказать Министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?», — написала захарова в своем Facebook.
По ее мнению, Лондону есть что скрывать и это заставляет нервничать партнеров Великобритании.
«ФедералПресс» напоминает: ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовал России «отойти в сторону и заткнуться». Так он высказался о возможности принятия РФ ответных мер на высылку дипломатов.
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