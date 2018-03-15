Великобритания, Франция, Германия и США винят РФ в отравлении Скрипаля 

«Великобритания подробно проинформировала своих союзников о том, что с высокой степенью вероятности Россия несет ответственность за нападение. Мы разделяем оценку Великобритании, что другого правдоподобного объяснения нет, и отмечаем, что отказ России отреагировать на законное требование британского правительства еще больше подтверждает ее ответственность», — цитирует РИА Новости заявление лидеров четырех стран.
Власти РФ категорически отрицают свою причастность. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва официально затребовала от Лондона предоставить ей доступ ко всем материалам по делу об отравлении Сергея Скрипаля, но получила отказ. Министр подчеркнул, что власти королевства должны были обратиться к российской стороне за разъяснениями, на что предоставляется 10 дней, только если ответ их не устроит — обратиться в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия. Вместо этого Лондон потребовал от Москвы отчитаться перед британским правительством за 24 часа.
Напомним, Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре Скрипаль перебрался в Британию и с тех пор там проживал. 4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ вместе со своей дочерью Юлией был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице.
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника и приняла решение выслать из страны 23 российских дипломата. Лавров пообещал, что ответ Москвы последует «очень скоро».