Захарова ответила на призыв главы минобороны Британии к России «заткнуться»

"А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", — написала Захарова в фейсбуке.