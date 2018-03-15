Захарова ответила на призыв главы минобороны Британии к России «заткнуться» 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы минобороны Британии Гэвина Уильямсон, который посоветовал России «отойти в сторону и заткнуться».
"А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", — написала Захарова в фейсбуке.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров пообещал в качестве ответной меры на действия Великобритании выслать британских дипломатов.