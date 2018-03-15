Зампред парламента Армении отправится в Петербург для мониторинга выборов 

ЕРЕВАН, 15 мар — РИА Новости. Вице-спикер Национального собрания (парламента) Армении Эдуард Шармазанов, возглавляющий наблюдательную миссию ПА ОДКБ на президентских выборах в РФ, отправится в пятницу в Санкт-Петербург, сообщили в парламентской пресс-службе.
"Шармазанов как глава наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи ОДКБ будет находиться с рабочим визитом в Санкт-Петербурге 16-19 марта для мониторинга президентских выборов России", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По данным пресс-службы, в ходе визита намечаются встречи с ответственным секретарем ПА ОДКБ Петром Рябухиным и председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславом Макаровым. Также в Санкт-Петербурге состоится пресс-конференция Шармазанова.
В состав наблюдательной миссии ПА ОДКБ в Санкт-Петербург отправится также депутат армянского парламента Тачат Вардапетян.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").