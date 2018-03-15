Зампред парламента Армении отправится в Петербург для мониторинга выборов

"Шармазанов как глава наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи ОДКБ будет находиться с рабочим визитом в Санкт-Петербурге 16-19 марта для мониторинга президентских выборов России", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По данным пресс-службы, в ходе визита намечаются встречи с ответственным секретарем ПА ОДКБ Петром Рябухиным и председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславом Макаровым . Также в Санкт-Петербурге состоится пресс-конференция Шармазанова.

В состав наблюдательной миссии ПА ОДКБ в Санкт-Петербург отправится также депутат армянского парламента Тачат Вардапетян.