РФ отреагировала на обвинения британских СМИ

Посольство России прокомментировало обвинения британских СМИ в адрес Франции по делу Скрипаля

«Время для решений (по ответу на инцидент в Солсбери. — RT) придёт после того, как только будут доказаны все элементы дела», — приводятся его слова. При этом в газете сообщается, что официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво «высмеял» решение Мэй.

«С каких пор требование предъявить доказательства стало актом «проявления пренебрежения»? Это по своему определению делает всех судей «пренебрежительными», — заявили в российском посольстве. Кроме того, Гриво отметил, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля является «серьёзным актом», однако «Франция бы дождалась доказательств причастности России перед тем, как принимать позицию».

When did asking for evidence become «defiance»? Makes all judges «defiant» by definition! pic.twitter.com/eNvrkJuBc8— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 15 марта 2018 г. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни объявит о мерах, которые страна примет в связи с инцидентом в британском Солсбери.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов. По её словам, эта «мера является ответной на действия России».