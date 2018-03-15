РФ отреагировала на обвинения британских СМИ

Российское посольство в Великобритании прокомментировало сообщение британской газеты The Times о том, что Франция «демонстрирует полное пренебрежение», призывая премьер-министра Терезу Мэй «показать доказательства» того, что за инцидентом в Солсбери стоит Россия. В сообщении, которое приводит дипломатическое ведомство, говорится, что «Франция подорвала попытки Терезы Мэй найти согласие по карательным мерам против России, обвиняя её в преднамеренных действиях».
При этом в газете сообщается, что официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво «высмеял» решение Мэй.
«Время для решений (по ответу на инцидент в Солсбери. — RT) придёт после того, как только будут доказаны все элементы дела», — приводятся его слова.
Кроме того, Гриво отметил, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля является «серьёзным актом», однако «Франция бы дождалась доказательств причастности России перед тем, как принимать позицию».
«С каких пор требование предъявить доказательства стало актом «проявления пренебрежения»? Это по своему определению делает всех судей «пренебрежительными», — заявили в российском посольстве.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни объявит о мерах, которые страна примет в связи с инцидентом в британском Солсбери.
When did asking for evidence become «defiance»? Makes all judges «defiant» by definition! pic.twitter.com/eNvrkJuBc8— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 15 марта 2018 г.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов. По её словам, эта «мера является ответной на действия России».