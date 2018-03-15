Никита Михалков призвал нижегородцев прийти на выборы

Известный режиссер, доверенное лицо Владимира Путина Никита Михалков прибыл в Нижний Новгород в четверг, 15 марта. Об этом сообщает Нижегородский региональный избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.

В рамках визита в приволжскую столицу Никита Михалков встретился с волонтерами кампании и прессой. По мнению режиссера, участие в выборах крайне важно для каждого россиянина.

Нельзя, чтобы кто-то за тебя выбирал. Неважно, за кого ты голосуешь, ты обязан высказать свою точку зрения. Это означает — отнестись уважительно к своему будущему, будущему своих детей и своей страны.

Никита Михалков

режиссер

Напомним, Никита Михалков попал в больницу в Нижнем Новгороде.

Фото: Нижегородский региональный избирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина