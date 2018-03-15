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Никита Михалков призвал нижегородцев прийти на выборы
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Никита Михалков призвал нижегородцев прийти на выборы 

Vgoroden.ru 22 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Известный режиссер, доверенное лицо Владимира Путина Никита Михалков прибыл в Нижний Новгород в четверг, 15 марта. Об этом сообщает Нижегородский региональный избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.
В рамках визита в приволжскую столицу Никита Михалков встретился с волонтерами кампании и прессой. По мнению режиссера, участие в выборах крайне важно для каждого россиянина.
Нельзя, чтобы кто-то за тебя выбирал. Неважно, за кого ты голосуешь, ты обязан высказать свою точку зрения. Это означает — отнестись уважительно к своему будущему, будущему своих детей и своей страны.
Никита Михалков
режиссер
Напомним, Никита Михалков попал в больницу в Нижнем Новгороде.
Фото: Нижегородский региональный избирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина
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