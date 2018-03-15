Захарова ответила на призыв России заткнуться

Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Британии, который посоветовал России заткнуться

«ХайлиЛайкли министр обороны Великобритании заявил: «России надо не принимать ответные меры, а отойти и заткнуться (Russia should 'go away and shut up'). А что ещё может сказать Министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнёры нервничают», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

«Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна уйти и заткнуться», — заявил Уильямсон. Ранее Уильямсон прокомментировал сообщения о том, что Россия может выслать британских дипломатов в ответ на действия Лондона.

Кроме того, в ходе своего выступления он заявил, что Россия использует свои военные возможности, чтобы «подорвать порядок по всему миру».