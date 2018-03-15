Ещё
Захарова ответила на призыв России заткнуться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Британии, который посоветовал России заткнуться 

RT на русском 46 минут назад
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию главы Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона на возможные ответные меры России на действия Лондона.
«ХайлиЛайкли министр обороны Великобритании заявил: «России надо не принимать ответные меры, а отойти и заткнуться (Russia should 'go away and shut up'). А что ещё может сказать Министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнёры нервничают», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее Уильямсон прокомментировал сообщения о том, что Россия может выслать британских дипломатов в ответ на действия Лондона.
«Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна уйти и заткнуться», — заявил Уильямсон.
Кроме того, в ходе своего выступления он заявил, что Россия использует свои военные возможности, чтобы «подорвать порядок по всему миру».
RT на русском: последние новости
Путин рассказал, почему старается поменьше пить пиво Focus: самое интересное ждёт Россию после выборов Посольство России прокомментировало обвинения британских СМИ в адрес Франции по делу Скрипаля
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»437
Савченко обратилась с прошением к Путину59
Франция вслед за Британией ополчилась на Россию
Хватит обвинять во всем Россию144
Путин прослезился у гроба Табакова95
Видео
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
04:14
Россия ответила излившему желчь на Путина Госдепу
Политика Конфликты
07:39
Путин рассказал о борьбе с биербаухом
Политика
00:54
Памфилова заявила, что не даст в обиду избирателей
Политика Выборы 2018
01:58
Путин прослезился у гроба Табакова
Общество
00:29
Уволена глава Нацбанка Украины
Экономика
04:01
«Лондон несколько лет выдавливал российских дипломатов»
Политика
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
00:32
Опубликовано видео последней поездки Скрипаля
Происшествия
02:45
Савченко обратилась с просьбой к Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение