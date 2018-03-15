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Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
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Британия призвала Россию «уйти и заткнуться» 

Авторадио 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Отравлением бывшего полковника ГРУ Скрипаля — «жестокий и возмутительный акт». Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, «Россия должна отойти в сторону и заткнуться». Об этом пишет РИА Новости. Это заявление уже прокомментировала официальный представитель нашего МИД Мария Захарова. «Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают», — написала она в соцсетях. Дипломатический скандал разгорелся из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. 4 марта их без сознания нашли в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй обвинила во всем Россию. Никаких доказательств при этом Лондон не приводит.
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